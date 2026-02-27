Da Celentano a Pieraccioni, chi è il Mister X annunciato nella serata delle cover: le ipotesi più credibili

La trovata è stata geniale, poco da dire. Quando sulla scaletta della quarta serata di Sanremo, quella deicata alle cover, è spuntato ad un certo punto un Mister X i social sono letteralmente impazziti. E chi sarà mai questo personaggio misterioso annunciato all'Ariston alle ore 21.08? In mattinata Carlo Conti lo aveva anticipato: "Ci saranno delle sorprese". Ma aver inserito la dicitura di un fantomatico mister X in scaletta ha aumentato il livello di curiosità di tutti.