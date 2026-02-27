Da Celentano a Pieraccioni, chi è il Mister X annunciato nella serata delle cover: le ipotesi più credibili
La trovata è stata geniale, poco da dire. Quando sulla scaletta della quarta serata di Sanremo, quella deicata alle cover, è spuntato ad un certo punto un Mister X i social sono letteralmente impazziti. E chi sarà mai questo personaggio misterioso annunciato all'Ariston alle ore 21.08? In mattinata Carlo Conti lo aveva anticipato: "Ci saranno delle sorprese". Ma aver inserito la dicitura di un fantomatico mister X in scaletta ha aumentato il livello di curiosità di tutti.
Tutte le ipotesi in campo per Mister X
Le ipotesi sono molteplici, alcune credibili, altre veramente difficili da realizzare. Tra i candidati più plausibili ci sono i nomi di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, grandi amici di Carlo Conti. Anche Fiorello potrebbe essere un nome spendibile. Nessuna di queste ipotesi al momento ha trovato conferma. Sui social si fanno i nomi più assurdi, dall'arrivo a sorpresa di Andrea Pucci alla presenza che andrebbe oltre al clamoroso di Adriano Celentano. Si mormora anche di Stefano De Martino, candidato numero uno alla successione di Carlo Conti alla conduzione di Sanremo.