Gianni Morandi a sorpresa col figlio Pietro: sale sul palco e si commuove, lui reagisce così

Alla fine Tredici Pietro ha scelto di compiere un gesto dal forte valore simbolico: portare il padre, Gianni Morandi, sul palco del Festival di Sanremo 2026 . È accaduto durante la quarta serata, dedicata alle cover, quando il cantante in gara ha sorpreso il pubblico con una presenza non annunciata fino all’ultimo. L’ingresso di Morandi ha strappato un lungo applauso, trasformando l’esibizione in uno dei momenti più commentati della serata. Tanta la commozione da parte dell'81enne che, prima dell'inizio della kermesse musicale, aveva condiviso sui social un bellissimo messaggio per il figlio più piccolo, che ha deciso di seguire le sue orme.

Gianni Morandi canta a Sanremo 2026 con il figlio Tredici Pietro

In origine era prevista solo una performance con Galeffi, Fudasca & Band sulle note di Vita, storico brano di Morandi e Lucio Dalla. Un omaggio che già richiamava la tradizione familiare. La versione proposta all’Ariston è stata però rivisitata con l’inserimento di strofe rap, costruendo un ponte tra linguaggi e sensibilità diverse. Un dialogo musicale tra padre e figlio, tra memoria e contemporaneità. Morandi, con la consueta energia, ha seguito il figlio anche nelle movenze, regalando un’esibizione dal forte impatto emotivo. Al termine, visibilmente commosso, ha dichiarato: "Cantare insieme a lui è una cosa... ero tesissimo, spero sia andato bene". La risposta di Tredici Pietro - "Sei stato bravissimo" - ha chiuso il momento con semplicità, restituendo al pubblico l’immagine di un legame familiare trasformato in racconto musicale condiviso.