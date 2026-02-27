Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
Perché Tonypitony ha lasciato un caco sul palco dopo l'esibizione con Ditonellapiaga: svelato il mistero

Perché Tonypitony ha lasciato un caco sul palco dopo l'esibizione con Ditonellapiaga: svelato il mistero

Alla sua prima esperienza al Festival di Sanremo, Tonypitony ha catturato l'attenzione di tutti tirando fuori dai pantaloni un caco che ha poi posizionato sul palco dell'Ariston
TagsSanremo 2026

Era uno degli ospiti più attesi della serata delle cover di Sanremo 2026 e non ha tradito le aspettative. Tonypitony ha regalato un vero e proprio show insieme a Ditonellapiaga, sulle note di The Lady is a Trump. Al termine dell'esibizione ha tirato fuori un caco e lo ha posizionato sul palco dell'Ariston. Non c'entra il FantaSanremo, come ipotizzato inizialmente da qualcuno: il controverso cantante aveva cantato in una sua canzone che se fosse andato a Sanremo avrebbe 'cag***' sul palco. Detto, fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

