Perché Tonypitony ha lasciato un caco sul palco dopo l'esibizione con Ditonellapiaga: svelato il mistero

Era uno degli ospiti più attesi della serata delle cover di Sanremo 2026 e non ha tradito le aspettative. Tonypitony ha regalato un vero e proprio show insieme a Ditonellapiaga, sulle note di The Lady is a Trump. Al termine dell'esibizione ha tirato fuori un caco e lo ha posizionato sul palco dell'Ariston. Non c'entra il FantaSanremo, come ipotizzato inizialmente da qualcuno: il controverso cantante aveva cantato in una sua canzone che se fosse andato a Sanremo avrebbe 'cag***' sul palco. Detto, fatto.