sabato 28 febbraio 2026
Ludovica Pagani a Sanremo: il suo Festival tra musica, studio e... matrimonio

Ludovica Pagani a Sanremo: il suo Festival tra musica, studio e... matrimonio

Creator, dj, studentessa modello: abbiamo incontrato una giovane donna che è anche, ma non solo, la futura moglie di Stephan El Shaarawy
Chiara Zucchelli
3 min

INVIATA A SANREMO - Una e trina. Quando termina l'intervista la domanda che ti viene in mente è: "Ma come fa?". Perché Ludovica Pagani, 30 anni, lavora come dj e creator, sta studiando psicologia per prendere la seconda laurea dopo quella in economia (in mezzo anche un master in giornalismo sportivo), si allena tre volte a settimana e organizza pure un matrimonio. Il futuro marito è Stephan El Shaarawy, da 10 anni - a parte una breve parentesi in Cina - calciatore della Roma: vivono insieme, a inizio estate le nozze. In mezzo tanto, ma tanto altro. "Come faccio a volte me lo chiedo anche io - racconta -, ma alla fine penso che sia la passione a muovere tutte le cose". A Sanremo Ludovica ha tre progetti: il primo format si chiama "Business behind music" per Forbes Italia, poi c'è la collaborazione con Warner Music Italy: intevista amministratori delegati, manager, responsabili di brand, occupandosi di chi ha un ruolo attivo nel Festival. Infine, "Casa Pagani". 

Come è stato questo Festival per lei?

"Un frullatore, come sempre, anzi di più perché mai ero stata tutta la settimana. Però è un'esperienza bellissima, sto imparando e crescendo molto anche le interviste le preparo da sola. Studio, studio tanto".

Studio è una parola che ricorre spesso nella sua vita.

"Faccio quello che mi piace, la psicologia è una passione forte. Quando finirò vorrei prendere la specialistica e occuparmi di relazioni di coppia".

Ma dove lo trova il tempo?

"Studio quando posso, ma se c'è una passione che ti spinge si fa. E per me lo è".

Poi si allena.

"Tre volte a settimana, faccio sala pesi e funzionale con due personal che mi seguono. E ci aggiungo anche pilates. Per me l'allenamento è importantissimo, mi scarica, mi aiuta, non ci rinuncerei mai".

Infine le nozze.

"Mi aiuta la wedding planner Eva Presutti, ma siamo a buon punto con tutta l'organizzazione. Mi piace essere precisa nelle cose che faccio e, in questo caso, anche affidarmi un po'".

Le sue canzoni con El Shaarawy?

"Ordinary, che è quella con cui mi ha fatto la proposta di matrimonio. E, tra le italiane, "Il mondo insieme a te" di Max Pezzali, che ha messo in sottofondo quando mi ha fatto la sorpresa per il mio compleanno".

Chi vince Sanremo?

"Chi vince non lo so, ma mi piace molto la mia amica Elettra Lamborghini".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sanremo

