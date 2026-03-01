Serena Brancale fuori dalla cinquina finale, fischi e proteste a Sanremo 2026

Come un dejavù... che si ripete. Anche quest'anno fischi e proteste all'Ariston per una donna esclusa dalla cinquina finale. Lo scorso anno Giorgia, questa volta Serena Brancale . Una delle artiste più apprezzate di questo Festival, in gara con il brano dedicato alla madre scomparsa dal titolo Qui con me . L'artista pugliese non è però rientrata nella cinquina finale, dove hanno invece trovato posto Arisa, Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini e Sayf. Nonostante l'esito finale, Serena ha ringraziato tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto. La Brancale può consolarsi però con il premio della Sala Stampa Lucio Dalla e quello Tim .

Serena Brancale col vestito della madre alla finale di Sanremo 2026

Per la serata finale di Sanremo 2026, Serena Brancale ha omaggiato la madre indossando un suo vestito. Un semplice abito nero, attillato, con dettagli in pizzo. Una scelta annunciata già in conferenza stampa, voluta per saldare ancora di più l’esibizione al brano dedicato alla madre scomparsa sei anni fa. "Quest’anno sono meno personaggio. Sono più figlia che persona", aveva confidato la cantante alla vigilia. Il testo, intenso e lacerante, ha colpito ancora una volta la platea dell’Ariston: molti spettatori visibilmente commossi, diversi in lacrime, a conferma della forza emotiva della performance. Un’ondata di affetto che ha travolto anche l’artista e la direttrice d’orchestra, sua sorella Nicole Brancale, altrettanto emozionata al termine dell’esibizione.

La classifica di Sanremo 2026, dalla 6 alla 30esima posizione

6. Nayt

7. Fulminacci

8. Ermal Meta

9. Serena Brancale

10. Tommaso Paradiso

11. LDA & Aka7Even

12. Luché

13. Bambole di pezza

14. Levante

15. J-Ax

16. Tredici Pietro

17. Samurai Jay

18. Raf

19. Malika Ayane

20. Enrico Nigiotti

21. Maria Antonietta & Colombre

22. Michele Bravi

23. Francesco Renga

24. Patty Pravo

25. Chiello

26. Elettra Lamborghini

27. Dargen D'Amico

28. Leo Gassmann

29. Mara Sattei

30. Eddie Brock