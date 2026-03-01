Serena Brancale fuori dalla cinquina finale, fischi e proteste a Sanremo 2026
Come un dejavù... che si ripete. Anche quest'anno fischi e proteste all'Ariston per una donna esclusa dalla cinquina finale. Lo scorso anno Giorgia, questa volta Serena Brancale. Una delle artiste più apprezzate di questo Festival, in gara con il brano dedicato alla madre scomparsa dal titolo Qui con me. L'artista pugliese non è però rientrata nella cinquina finale, dove hanno invece trovato posto Arisa, Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini e Sayf. Nonostante l'esito finale, Serena ha ringraziato tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto. La Brancale può consolarsi però con il premio della Sala Stampa Lucio Dalla e quello Tim.
Serena Brancale col vestito della madre alla finale di Sanremo 2026
Per la serata finale di Sanremo 2026, Serena Brancale ha omaggiato la madre indossando un suo vestito. Un semplice abito nero, attillato, con dettagli in pizzo. Una scelta annunciata già in conferenza stampa, voluta per saldare ancora di più l’esibizione al brano dedicato alla madre scomparsa sei anni fa. "Quest’anno sono meno personaggio. Sono più figlia che persona", aveva confidato la cantante alla vigilia. Il testo, intenso e lacerante, ha colpito ancora una volta la platea dell’Ariston: molti spettatori visibilmente commossi, diversi in lacrime, a conferma della forza emotiva della performance. Un’ondata di affetto che ha travolto anche l’artista e la direttrice d’orchestra, sua sorella Nicole Brancale, altrettanto emozionata al termine dell’esibizione.
La classifica di Sanremo 2026, dalla 6 alla 30esima posizione
6. Nayt
7. Fulminacci
8. Ermal Meta
9. Serena Brancale
10. Tommaso Paradiso
11. LDA & Aka7Even
12. Luché
13. Bambole di pezza
14. Levante
15. J-Ax
16. Tredici Pietro
17. Samurai Jay
18. Raf
19. Malika Ayane
20. Enrico Nigiotti
21. Maria Antonietta & Colombre
22. Michele Bravi
23. Francesco Renga
24. Patty Pravo
25. Chiello
26. Elettra Lamborghini
27. Dargen D'Amico
28. Leo Gassmann
29. Mara Sattei
30. Eddie Brock