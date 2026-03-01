Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci. La classifica completa
Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026. Il cantautore napoletano ha avuto la meglio con la sua Per sempre sì, diventata in pochi giorni un vero e proprio tormentone. Secondo posto per Sayf, terzo Ditonellapiaga. Solo quarta Arisa, quinti Fedez & Masini. Il duo può consolarsi con il premio come Miglior testo, così come Ditonellapiaga, che ha vinto il premio per la Miglior composizione.
La classifica completa di Sanremo 2026
1. Sal Da Vinci
2. Sayf
3. Ditonellapiaga
4. Arisa
5. Fedez& Masini
6. Nayt
7. Fulminacci
8. Ermal Meta
9. Serena Brancale
10. Tommaso Paradiso
11. LDA & Aka7Even
12. Luché
13. Bambole di pezza
14. Levante
15. J-Ax
16. Tredici Pietro
17. Samurai Jay
18. Raf
19. Malika Ayane
20. Enrico Nigiotti
21. Maria Antonietta & Colombre
22. Michele Bravi
23. Francesco Renga
24. Patty Pravo
25. Chiello
26. Elettra Lamborghini
27. Dargen D'Amico
28. Leo Gassmann
29. Mara Sattei
30. Eddie Brock