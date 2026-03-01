Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci. La classifica completa

Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026. Il cantautore napoletano ha avuto la meglio con la sua Per sempre sì, diventata in pochi giorni un vero e proprio tormentone. Secondo posto per Sayf, terzo Ditonellapiaga. Solo quarta Arisa, quinti Fedez & Masini. Il duo può consolarsi con il premio come Miglior testo, così come Ditonellapiaga, che ha vinto il premio per la Miglior composizione.