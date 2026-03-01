Stefano De Martino a Sanremo 2027, svelato chi ci sarà con lui. Fuori la Clerici e cambia Affari Tuoi

Chi affiancherà Stefano De Martino al Festival di Sanremo 2027

"Stefano sarà conduttore e direttore artistico e si avvarrà di uno staff di direzione musicale con a capo la figura di Fabrizio Ferraguzzo, una figura di grande valore a livello nazionale e internazionale nel panorama musicale", ha anticipato a Fanpage Di Liberatore. Ha aggiunto: "Ho pensato a Stefano perché ha mille caratteristiche: prima di tutto è un uomo Rai e garantisce continuità, poi perché lui è un mattatore che può giocare con registri diversi. La Rai è da tanto che cerca di puntare su una persona giovane che avesse ore di volo sufficienti per risultare funzionale per questa operazione". E poi la precisazione: "Antonella Clerici non è prevista".

Cambia Affari Tuoi per Stefano De Martino

William De Liberatore ha confermato inoltre che Stefano De Martino resterà ad Affari Tuoi nonostante l'impegno sanremese: "Assolutamente sì, con formule che cercheremo di arricchire. La componente show per esempio verrà supportata con uno studio più grande, che consenta di avere più spazio per l’intrattenimento e lo spettacolo".