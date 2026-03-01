Corriere dello Sport.it
domenica 1 marzo 2026
Stefano De Martino a Sanremo 2027, svelato chi ci sarà con lui. Fuori la Clerici e cambia Affari Tuoi

Dopo l'addio di Carlo Conti, Stefano De Martino è stato scelto dalla Rai come nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027
Stefano De Martino è il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Dopo l'annuncio di Carlo Conti, ha parlato William Di Liberatore, il direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai. Svelate le prime anticipazioni su come cambierà la kermesse musicale il prossimo anno sotto la guida del 36enne napoletano. Ma cambiamenti sono previsti anche ad Affari Tuoi, ad oggi il programma di punta dell'ex marito di Belen Rodriguez.

Chi affiancherà Stefano De Martino al Festival di Sanremo 2027

"Stefano sarà conduttore e direttore artistico e si avvarrà di uno staff di direzione musicale con a capo la figura di Fabrizio Ferraguzzo, una figura di grande valore a livello nazionale e internazionale nel panorama musicale", ha anticipato a Fanpage Di Liberatore. Ha aggiunto: "Ho pensato a Stefano perché ha mille caratteristiche: prima di tutto è un uomo Rai e garantisce continuità, poi perché lui è un mattatore che può giocare con registri diversi. La Rai è da tanto che cerca di puntare su una persona giovane che avesse ore di volo sufficienti per risultare funzionale per questa operazione". E poi la precisazione: "Antonella Clerici non è prevista". 

Cambia Affari Tuoi per Stefano De Martino

William De Liberatore ha confermato inoltre che Stefano De Martino resterà ad Affari Tuoi nonostante l'impegno sanremese: "Assolutamente sì, con formule che cercheremo di arricchire. La componente show per esempio verrà supportata con uno studio più grande, che consenta di avere più spazio per l’intrattenimento e lo spettacolo".

