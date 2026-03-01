La nave di Max Pezzali e le scritte virali su Sanremo: cosa è successo a bordo

Meme (esilaranti quelli su Pezzali re delle maree), musica, spettacoli e scritte: con Con la serata Love Boat si è chiusa la settimana della Crociera della Musica, il progetto con cui Costa Crociere ha rinnovato per il quinto anno consecutivo la partnership con il Festival di Sanremo. Una settimana che ha confermato la nave di fronte Sanremo come uno dei luoghi più iconici e riconoscibili dell’intera kermesse. Dal 24 al 28 febbraio, Max Pezzali è stato il protagonista assoluto della nave con cinque performance esclusive, ognuna dedicata a un mondo tematico diverso. Un successo annunciato, diventato ancora più virale grazie alle migliaia di tweet che chiedevano di "liberare" il cantante facendogli toccare terra. Virale anche la Mesh Led, tra le attivazioni più iconiche del Festival. Ogni sera ha commentato in tempo reale ciò che accadeva al Festival con battute, reaction e giochi di parole diventati immediatamente meme virali sui social. "Questa edizione ha confermato la forza di un progetto che evolve ogni anno, integrando sempre di più la nave con la città e con il Festival - ha dichiarato Francesco Muglia, Chief Commercial Officier e Senior VP di Costa Crociere - La residency di Max Pezzali, le attivazioni speciali e la Mesh LED hanno trasformato Costa Toscana in un’esperienza pop immersiva, capace di parlare a pubblici diversi e di generare momenti iconici che resteranno nella memoria di questa edizione.”