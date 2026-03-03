Corriere dello Sport.it
Non solo Sal Da Vinci: a Sanremo ha trionfato l'Atletico Madrid. Incredibile ma vero, ecco come

L'ultima edizione del Festival, vinta dal cantante napoletano, ha visto protagonista anche una delle big della Liga spagnola: tutti i dettagli
2 min
TagsFantasanremoatletico madridSanremo 2026

ROMA - Non è stato solo Sal Da Vinci a far festa dopo la finale di Sanremo 2026, che ha visto il cantante napoletano vincere la 76ª edizione della tradizionale kermesse musicale. Uno speciale trionfo legato all'evento dell'Ariston è stato infatti celebrato anche in Spagna da una società calcistica.

A Sanremo fa festa anche l'Atletico Madrid: il motivo

Si tratta dell'Atletico Madrid, che con la squadra guidata dal 'Cholo' Simeone è protagonista nella Liga e in Champions League ma raccoglie successi anche a livello di comunicazione e nel settore marketing diretto dal giovane Valerio Gori, sempre alla ricerca di nuovi canali e nuove idee per veicolare e promuovere l'immagine dei 'Colchoneros', sfruttando i social e associando il calcio ad altri fenomeni come ad esempio la musica. Questa la filosofia che sta dietro ai recenti e numerosi post del club madrileno legati a Sanremo, dove i biancorossi hanno ottenuto anche una speciale vittoria: quella ottenuta al Fantasanremo nella categoria Superlega, iscritti con la squadra 'Ecco l’Atlético de Madrid' che è stata capace di totalizzare 2.074,54 punti.

 

 

 

Tutte le news di Sanremo

