Non solo Sal Da Vinci: a Sanremo ha trionfato l'Atletico Madrid. Incredibile ma vero, ecco come

A Sanremo fa festa anche l'Atletico Madrid: il motivo

Si tratta dell'Atletico Madrid, che con la squadra guidata dal 'Cholo' Simeone è protagonista nella Liga e in Champions League ma raccoglie successi anche a livello di comunicazione e nel settore marketing diretto dal giovane Valerio Gori, sempre alla ricerca di nuovi canali e nuove idee per veicolare e promuovere l'immagine dei 'Colchoneros', sfruttando i social e associando il calcio ad altri fenomeni come ad esempio la musica. Questa la filosofia che sta dietro ai recenti e numerosi post del club madrileno legati a Sanremo, dove i biancorossi hanno ottenuto anche una speciale vittoria: quella ottenuta al Fantasanremo nella categoria Superlega, iscritti con la squadra 'Ecco l’Atlético de Madrid' che è stata capace di totalizzare 2.074,54 punti.