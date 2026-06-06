Sanremo 2027, primo annuncio di Stefano De Martino: le date ufficiali sui social

Sanremo 2027, primo annuncio di Stefano De Martino. In un post su Instagram il direttore artistico e conduttore del Festival ha svelato le date: 16-20 febbraio. Poco dopo il post del conduttore di Affari Tuoi, alle prese con il primo Sanremo della sua vita, è arrivato anche il comunicato Rai. "Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo 2027, a febbraio dal 16 al 20, attraverso i profili social di Stefano De Martino, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al Direttore dell’Intrattenimento PrimeTime, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival". Il direttore artistico ha pubblicato una storia su Instagram con "Vita spericolata" di Vasco Rossi in sottofondo, brano che nel 1983 partecipò a Sanremo finendo al penultimo posto ma poi diventando un cult della musica italiana.