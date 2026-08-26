Dua Lipa conduttrice a Sanremo 2027, le trattative di De Martino. E gli altri due nomi amatissimi

Stefano De Martino prepara il suo primo Festival di Sanremo e punta subito molto in alto. La macchina organizzativa dell'edizione 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio, sarebbe già al lavoro sui nomi destinati ad accompagnare il conduttore sul palco dell'Ariston. E l'indiscrezione più importante porta a Dua Lipa : la popstar britannica di origini kosovaro-albanesi sarebbe al centro di una trattativa per tornare al Festival, questa volta con un ruolo potenzialmente più importante rispetto a quello di semplice ospite musicale. Secondo diversi rumors, il dialogo sarebbe avviato e l'agenda della cantante non presenterebbe, almeno per il momento, impegni incompatibili con la settimana sanremese. Restano però da definire modalità e serata dell'eventuale partecipazione. Intanto, attorno a De Martino cominciano a circolare altri due nomi: Maria De Filippi e Brenda Lodigiani.

Dua Lipa a Sanremo 2027, la trattativa e il possibile ruolo all'Ariston

Dua Lipa conosce già il palco dell'Ariston. Nel 2020 era stata ospite del Festival, dove aveva portato Don't Start Now, uno dei brani che hanno accompagnato la sua consacrazione internazionale dopo la vittoria del Grammy come Best New Artist nel 2019. Sette anni dopo, il ritorno potrebbe avvenire con una formula differente. L'ipotesi più ambiziosa è quella di affidarle anche un ruolo da co-conduttrice per una delle cinque serate. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali e i dettagli della trattativa restano da definire. Tre sarebbero le collocazioni possibili. La prima è la serata inaugurale del 16 febbraio, dove la presenza di una star internazionale garantirebbe un'apertura di forte impatto. La seconda è la finale del 20 febbraio, tradizionalmente l'appuntamento con la maggiore esposizione. C'è poi una terza possibilità: coinvolgere Dua Lipa nella serata collegata all'Eurovision Song Contest. Un'opzione che avrebbe anche un legame con la storia professionale dell'artista: nel 2022 Tap Music, l'agenzia che ha seguito la cantante, collaborò alla selezione del rappresentante britannico per l'Eurovision.