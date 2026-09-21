Sanremo 2027, De Martino cambia tutto. Ufficiale la Serata Performance, come funziona il nuovo regolamento

Sanremo 2027 cambia formula e inaugura ufficialmente l’era di Stefano De Martino . Con il nuovo regolamento della 77esima edizione, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027 , il Festival ridisegna il meccanismo delle cinque serate e introduce una delle novità più significative degli ultimi anni: la Serata Performance , un appuntamento pensato anche per individuare il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest. Saranno 24 gli artisti in gara con altrettante canzoni, ma soprattutto i Big saliranno sul palco dell’Ariston in tutte e cinque le serate. Cambiano inoltre giurie, percentuali e modalità con cui verranno costruite le classifiche. Il regolamento introduce anche disposizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ecco, sera per sera, come sarà articolato Sanremo 2027.

Sanremo 2027, le prime tre serate: tutti i 24 Big sul palco e poi le cover

Sanremo 2027 si aprirà martedì 16 febbraio con la prima serata. Non ci saranno divisioni del cast: tutti i 24 artisti presenteranno immediatamente la propria canzone in gara. A giudicare le esibizioni saranno la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con un peso del 67%, e la Giuria Popolare (che sarà composta dal televoto e dal voto online) per il restante 33%. Stesso numero di protagonisti anche mercoledì 17 febbraio. I 24 Big torneranno infatti sul palco con le loro canzoni, ma questa volta cambierà la composizione del voto: Giuria delle Radio al 67% e Giuria Popolare al 33%. Giovedì 18 febbraio sarà invece il momento della tradizionale Serata delle Cover. Tutti gli artisti potranno interpretare un brano insieme a un ospite e la serata avrà una propria classifica. A votare saranno Giuria Popolare per il 34%, Sala Stampa, Tv e Web per il 33% e Giuria delle Radio per il 33%. Il risultato delle cover seguirà un percorso autonomo: non contribuirà alla classifica finale del Festival. Verrà quindi proclamato un vincitore specifico della serata.