Stefano De Martino come Pippo Baudo, l'omaggio speciale a Sanremo 2027

Stefano De Martino guarda al passato per costruire il suo primo Festival di Sanremo . E lo fa recuperando uno dei simboli più riconoscibili della storia della manifestazione: Perché Sanremo è Sanremo, la celebre sigla legata alle edizioni condotte da Pippo Baudo. Una scelta che non è passata inosservata e che potrebbe anticipare alcune delle novità della prossima edizione. Per il momento si tratta soltanto di un indizio, ma il messaggio del nuovo padrone di casa dell'Ariston sembra piuttosto chiaro.

Sanremo 2027, Stefano De Martino riporta in vita la sigla di Pippo Baudo

Il conto alla rovescia verso Sanremo 2027 è ufficialmente iniziato e Stefano De Martino ha già trovato il modo di sorprendere il pubblico. Nell'ultimo video pubblicato sui canali social del Festival, dedicato ai cento giorni che separano gli spettatori dall'inizio della manifestazione, è tornata una melodia che ha accompagnato intere generazioni di italiani. Si tratta di Perché Sanremo è Sanremo, lo storico jingle composto dal maestro Pippo Caruso e diventato uno dei simboli delle edizioni del Festival firmate da Pippo Baudo. Una scelta tutt'altro che casuale, almeno sul piano simbolico. Il brano rappresenta infatti un'epoca precisa della televisione italiana, quella in cui Baudo aveva trasformato Sanremo in un appuntamento capace di catalizzare l'attenzione del Paese, tra grandi protagonisti della musica, spettacolo e momenti entrati nella memoria collettiva. La sigla, proposta negli anni attraverso diversi arrangiamenti, è rimasta uno dei motivi musicali più immediatamente associati alla kermesse. Il suo ritorno nel countdown ufficiale ha inevitabilmente alimentato le aspettative dei telespettatori. De Martino potrebbe aver deciso di recuperare la celebre sigla anche per le serate del Festival? Al momento non ci sono conferme. Il brano accompagnerà il percorso di avvicinamento alla manifestazione, ma non è stato ancora annunciato un suo eventuale utilizzo come sigla ufficiale delle cinque serate.

Stefano De Martino e l'omaggio a Pippo Baudo

Il recupero della storica melodia assume un significato ancora più preciso alla luce delle dichiarazioni rilasciate da Stefano De Martino nelle scorse settimane. Il conduttore non ha mai nascosto la propria ammirazione per Pippo Baudo, considerato uno dei grandi maestri della televisione italiana e un punto di riferimento per chiunque si trovi alla guida del Festival. "Mi ispiro all'esempio massimo che è Pippo Baudo. Non aveva nessun timore di fare il Sanremo che aveva immaginato quell'anno. Era bravissimo a fare un Sanremo che segnasse quel tempo, senza la pretesa di accontentare tutti. Baudo era molto popolare e poco populista", ha dichiarato l'ex marito di Belen Rodriguez in un'intervista. Parole che raccontano molto dell'approccio con cui il presentatore si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della sua carriera. Per De Martino, il segreto del successo di Baudo non risiedeva soltanto nella capacità di conquistare grandi ascolti, ma soprattutto nella determinazione con cui riusciva a imprimere una propria identità alla manifestazione. Proprio per questo, il ritorno di Perché Sanremo è Sanremo potrebbe rappresentare qualcosa di più di un semplice omaggio nostalgico.