Sanremo 2027, Brenda Lodigiani e Giulia Vecchio con De Martino. E c'è una sorpresa tra i cantanti
Prende forma il Festival di Sanremo 2027, il primo con Stefano De Martino nelle vesti di conduttore e direttore artistico. In attesa degli annunci ufficiali, si moltiplicano le indiscrezioni sui cantanti in gara e sui personaggi che affiancheranno il presentatore sul palco dell'Ariston. Stando alle ultime indiscrezioni, l'ex marito di Belen avrebbe scelto due donne da avere al suo fianco per tutte e cinque le serate della kermesse musicale: Brenda Lodigiani e Giulia Vecchio. E sul fronte dei cantanti il direttore artistico avrebbe già incassato il sì di Ghali, pronto a tornare al Festival con un brano destinato a far discutere. Ma tra i nomi più accreditati figura anche quello di Annalisa.
Sanremo 2027, Giulia Vecchio e Brenda Lodigiani con Stefano De Martino
Stando a quanto riporta Vanity Fair, Stefano De Martino avrebbe deciso di puntare sulla comicità e sull'intrattenimento per il suo debutto alla guida di Sanremo. Il 37enne avrebbe individuato in Giulia Vecchio e Brenda Lodigiani le due figure femminili da coinvolgere per tutte e cinque le serate della manifestazione. Entrambe hanno già lavorato in passato con l'ex ballerino ed entrambe sono diventate popolari negli ultimi anni grazie alle loro interpretazioni e imitazioni comiche. Una scelta che, se confermata, lascerebbe intuire la volontà del direttore artistico di costruire una squadra stabile, sulla scia dei classici Festival di Pippo Baudo.
Sanremo 2027, Ghali e Annalisa tra i cantanti in gara
Grande curiosità anche attorno al cast musicale della 77esima edizione del Festival di Sanremo. De Martino avrebbe ottenuto il sì di Ghali. Ma, tra i nomi più accreditati, ci sarebbe anche quello di Annalisa. Alte, poi, le quotazioni di Tananai, così come quelle di Emma e Achille Lauro. Ancora in bilico, invece, Salmo e Madame. Più difficile, quasi impossibile, il coinvolgimento di Kid Yugi. Uno dei rapper più amati dalle nuove generazioni avrebbe mostrato scarso interesse nei confronti della competizione sanremese.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS