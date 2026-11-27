Prende forma il Festival di Sanremo 2027 , il primo con Stefano De Martino nelle vesti di conduttore e direttore artistico. In attesa degli annunci ufficiali, si moltiplicano le indiscrezioni sui cantanti in gara e sui personaggi che affiancheranno il presentatore sul palco dell'Ariston. Stando alle ultime indiscrezioni, l'ex marito di Belen avrebbe scelto due donne da avere al suo fianco per tutte e cinque le serate della kermesse musicale: Brenda Lodigiani e Giulia Vecchio . E sul fronte dei cantanti il direttore artistico avrebbe già incassato il sì di Ghali , pronto a tornare al Festival con un brano destinato a far discutere. Ma tra i nomi più accreditati figura anche quello di Annalisa.

Sanremo 2027, Giulia Vecchio e Brenda Lodigiani con Stefano De Martino

Stando a quanto riporta Vanity Fair, Stefano De Martino avrebbe deciso di puntare sulla comicità e sull'intrattenimento per il suo debutto alla guida di Sanremo. Il 37enne avrebbe individuato in Giulia Vecchio e Brenda Lodigiani le due figure femminili da coinvolgere per tutte e cinque le serate della manifestazione. Entrambe hanno già lavorato in passato con l'ex ballerino ed entrambe sono diventate popolari negli ultimi anni grazie alle loro interpretazioni e imitazioni comiche. Una scelta che, se confermata, lascerebbe intuire la volontà del direttore artistico di costruire una squadra stabile, sulla scia dei classici Festival di Pippo Baudo.

Sanremo 2027, Ghali e Annalisa tra i cantanti in gara

Grande curiosità anche attorno al cast musicale della 77esima edizione del Festival di Sanremo. De Martino avrebbe ottenuto il sì di Ghali. Ma, tra i nomi più accreditati, ci sarebbe anche quello di Annalisa. Alte, poi, le quotazioni di Tananai, così come quelle di Emma e Achille Lauro. Ancora in bilico, invece, Salmo e Madame. Più difficile, quasi impossibile, il coinvolgimento di Kid Yugi. Uno dei rapper più amati dalle nuove generazioni avrebbe mostrato scarso interesse nei confronti della competizione sanremese.