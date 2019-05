Venezia supera Trento nei quarti di finale dei playoff

ROMA - È la Reyer Venezia la quarta semifinalista del campionato di Serie A di basket. I lagunari sfruttano il fattore campo e si aggiudicano Gara 5 contro l'Aquila Trento (87-62), chiudendo la serie sul 3-2 dopo aver sbandato seriamente nelle due sfide giocare sul parquet della Dolomiti Energia. L'Umana sfiderà Cremona in semifinale. In Gara 2 di semifinale di playoff di A2, Capo d'Orlando piega Bergamo (87-75) e si porta sul 2-0 nella serie, che ora si sposterà in Lombardia.

Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 87-62

Dopo aver faticato al tiro per tutta la serie, Venezia si ritrova nella sera decisiva. Il primo quarto scorre sul filo dell’equilibrio (16-14), poi la Reyer prende il volo con un secondo quarto da 24-10. La Reyer difende alla morte e riesce ad attaccare spesso in campo aperto, trovando il fondo della retina con continuità e negando i rimbalzi d'attacco a Trento. A fine serata, 23 punti per Haynes, 19 per Bramos, 13 e 11 rimbalzi per un rigenerato Austin Daye. Giovedì in programma Gara 1 a Cremona.

Benfapp Capo d'Orlando-Bergamo Basket 87-75

Un'Orlandina a trazione statunitense si regala la chance di chiudere la serie a Bergamo. Brandon Triche è strepitoso (24 punti e 14 assist), Jordan Parks non è da meno con 26 punti, doppia cifra anche per l'italoamericano Joe Trapani a quota 12 e per Bellan (11). Bergamo, priva di Brandon Taylor, ha retto per un tempo, cedendo nel terzo quarto. Inutili i 27 punti di Roderick.