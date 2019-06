Basket, Fonte Summer Cup: Latina sbaraglia la concorrenza

ROMA (f.d.) - Con la vittoria della Smg Basket Latina per 64-40, unica squadra insieme alla Fortitudo Bologna ad aver partecipato a tutte e cinque le edizioni della kermesse, nella finalissima contro il Centro Minibasket Cantù, si è chiuso il Torneo Fonte Summer Cup 2019 - Trofeo Paolo Migliorati. Quella tra i lombardi e i laziali è stata la degna conclusione di questa bellissima manifestazione MiniBasket, intitolata alla memoria del dirigente Paolo Migliorati, dove alla fine la maggiore fisicità dei ragazzi allenati da coach Carlo Tomasella, trascinati da un Perez in giornata di grazia, ha prevalso sulla tenacia di Ghezzi e compagni. Il gradino più basso del podio, invece, lo ha conquistato la Bees Pesaro, superando nell'emozionante finale per il 3° e 4° posto i romani della Team Up. I ragazzi allenati da coach Nicola Morelli si sono aggiudicati un match rimasto in bilico sino a pochissimi minuti dalla sirena conclusiva. In questo weekend, gli oltre 250 bambini delle 18 squadre partecipanti provenienti da tutta Italia e con la novità rappresentata dalla formazione spagnola di Las Palmas, si sono resi protagonisti di una pallacanestro di altissimo livello, dando vita, nelle 45 partite disputate sui cinque campi coinvolti, ad una serie di sfide appassionanti e combattute. È stato lo stesso presidente del Comitato Regionale FIP Lazio Francesco Martini, che ha partecipato alle premiazioni, a ringraziare i ragazzi e il numeroso pubblico presente sugli spalti del PalaFonte per aver dimostrato tanta passione e sportività. Queste le dichiarazioni rilasciate da Matteo Massacesi, membro del Consiglio Direttivo del Fonte Roma Basket, al termine del Trofeo Paolo Migliorati: «La quinta edizione del Trofeo Paolo Migliorati, riservato alla Categoria Esordienti, è diventata di fatto una finale nazionale. Le squadre provenienti da molte regioni italiane hanno fatto sì che il livello tecnico si sia alzato ancora di più. Ci rende orgogliosi il fatto che il nostro torneo rappresenti per la pallacanestro italiana un momento di condivisione e un punto di riferimento per società, giocatori ed istruttori giovanili. Un sentito ringraziamento va agli sponsor che ci hanno consentito la realizzazione del progetto e al nostro staff che si dimostra sempre all'altezza». L'appuntamento è quindi fissato per il prossimo anno, con l'obiettivo ambizioso di allargare la partecipazione anche a diversi team europei. Sempre, però, all'insegna degli autentici valori sportivi e per regalare un momento di grande partecipazione e socializzazione ai ragazzi e alle loro famiglie al seguito, che sin dalla prima edizione danno vita a questa importante manifestazione.