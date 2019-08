La Serie A di basket parte di martedì, a Natale derby di Bologna

BOLOGNA - Comincia di martedì il campionato di basket di serie A, con un turno infrasettimanale spalmato su tre giorni, il 24, 25 e 26 settembre. La Legabasket ha diramato il calendario del torneo, quest'anno a 17 squadre. Appuntamento clou della prima giornata, il 26, la sfida fra la neopromossa Treviso e Milano che segna anche il ritorno in Veneto di Ettore Messina da avversario. Altra novità è il ritorno, dopo 10 anni, del sentitissimo derby di Bologna: l'appuntamento per la prima sfida è il giorno di Natale. Il derby di ritorno è invece in programma venerdì 17 aprile. La stagione regolare terminerà domenica 26 aprile. I playoff cominceranno il 7 maggio e l'eventuale bella della finale è il 12 giugno. Immutato il format con quarti e semifinali al meglio delle 5 gare e finale al meglio delle sette.

Il calendario della prima giornata

Questo è il programma della prima giornata: Brescia-Reggio Emilia (24/9) Pesaro-Fortitudo Bologna (24/9) Trento-Pistoia (25/9) Virtus Bologna-Roma (25/9) Venezia-Trieste (26/9) Brindisi-Cantù (26/9) Varese-Sassari (26/9) Treviso-Milano (26/9) Riposa: Cremona.