Eurocup, sconfitte interne per Trento e Brescia

ROMA - Sconfitta per la Dolomiti Energia Trentino nel Gruppo D di Eurocup. Gli altoatesini si sono arresi sul parquet casalingo della Blm Group Arena ai polacchi dell'Asseco Arka Gdynia per 91-80 nonostante i 21 punti di Knox, top-scorer dell'incontro. I bianconeri, dopo essere entrati positivamente in partita, hanno lasciato spazio ai polacchi bravi a scappare via a cavallo tra il secondo e il terzo periodo. Inutili i tentativi di rientrare in partita per Trento. Sconfitta interna anche per la Germani Brescia nel match clou del Girone C. Sul parquet del PalaLeonessa, i lombardi di Esposito si sono arresi ai turchi del Darussafaka Tekfen Istanbul per 61-35.