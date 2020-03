Coronavirus, due tesserati della VL Pesaro Basket positivi al test

PESARO - Due casi di Coronavirus nella VL Pesaro. Il comunicato ufficiale è stato pubblicato dalla società di basket sul proprio sito ufficiale e diffuso tramite i canali social: "La Vuelle comunica che dopo aver eseguito controlli specifici, due dei suoi tesserati risultano positivi al Covid - 19. La società si sta adoperando per adottare tutti i provvedimenti necessari seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie".

Dinamo Sassari in quarantena fiduciaria

La Dinamo Sassari ha fatto rientro a fine mattinata in Sardegna dopo la gara di Champions League disputata ieri a Burgos. A partire da oggi squadra, staff e dirigenza di rientro dalla Spagna osserveranno il periodo di quarantena fiduciaria, come previsto dalla normativa regionale e nel pieno rispetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - informa una nota della societa' -. Conseguentemente sono sospese le attività di allenamento che riprenderanno - dopo i termini previsti- nel pieno rispetto delle normative sanitarie e delle misure precauzionali per preservare al massimo atleti, staff e addetti ai lavori.