TRENTO - Victor Sanders è un nuovo giocatore della Dolomiti Energia Trentino. L'esterno 25enne, 196 centimetri per 88 chilogrammi, è reduce da due stagioni giocate in Belgio con i Telenet Giants di Anversa, con i quali ha vinto due coppe nazionali e raggiunto la Final Four di Champions League nel 2019 segnando 10,7 punti di media in 51 presenze in campionato e tirando con oltre il 38% da tre punti.