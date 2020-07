Basket, Treier passa alla Dinamo Sassari

Kaspar Treier passa alla Dinamo Banco di Sardegna. Classe 1999, 200 centimetri per 100 chilogrammi, il giocatore estone di formazione italiana arriva a Sassari dopo l'esperienza a Ravenna in A2, in vetta del Girone Est della regular season chiusa anticipatamente dall'emergenza Covid-19. In Romagna Treier ha scritto una media di 9.8 punti e 4.5 rimbalzi a partita, tirando con il 60% da due e il 40% dall'arco in 21 minuti di utilizzo medio. Giocatore dotato di buona fisicità, ha nel tiro dalla lunga distanza la sua arma in più. L'estone rappresenta un investimento in ottica futura per il club di via Roma: fortemente voluto dal general manager Federico Pasquini e da coach Gianmarco Pozzecco, Treier sarà legato alla Dinamo per le prossime tre stagioni.