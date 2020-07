Dolomiti Energia Trentino si rinforza con Morgan

TRENTO - La Dolomiti Energia Trentino si rinforza nel settore esterni con Jeremy Morgan, guardia statunitense classe 1995. Morgan, che ha sottoscritto un accordo per la prossima stagione sportiva, arriva dai Merlins Craisheilm, la squadra rivelazione del campionato tedesco fino alla pausa anticipata causa Covid. Nella sua prima annata in Bbl l'esterno statunitense stava viaggiando a 11,8 punti, 4,1 rimbalzi, 1,8 assist e 2,4 triple realizzate di media in 17 partite disputate. La sua prima esperienza in Europa è stata nel campionato finlandese, dove con la maglia del Kouvot ha giocato 55 partite a oltre 12 punti di media. Nella stagione 2017-18 Morgan ha disputato una stagione in G-League con i Memphis Hustle (7,8 punti a partita in 32 apparizioni).