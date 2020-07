Pesaro riporta in Italia Carlos Delfino

PESARO - Pesaro ha trovato l'accordo per il ritorno in Italia di Carlos Delfino, guardia o ala piccola argentina. Il 38enne è sbarcato per la prima volta in Italia nel 2000 giocando due anni con Reggio Calabria e per altrettante stagioni alla Fortitudo Bologna. Delfino ha fatto anche esperienza in Nba con le maglie di Detroit Pistons, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks e Houston Rockets, oltre a una parentesi al Khimki. Dopo Boca Juniors e Baskonia nella stagione 2018/2019 è tornato in Italia firmando con la Auxilium Torino, società da cui si separa nel gennaio 2019, firmando un mese dopo con la Fortitudo Bologna. A Pesaro Delfino ritroverà coach Repesa, che aveva avuto alla sua prima esperienza con la Fortitudo Bologna.