Supercoppa Italiana, Treviso supera Venezia 73-70

TREVISO - La De Longhi si aggiudica il derby veneto di Supercoppa del Gruppo C, battendo 73-70 la Reyer. Per i trevigiani 17 punti di Russell. Ai lagunari, invece, non sono bastati i 19 di Watt e i 15 di Daye. In classifica Treviso sale a quota 4 punti; mentre Venezia resta ferma a 6. Partono forte gli ospiti che chiudono la prima frazione sopra di 5 e confermando il vantaggio all'intervallo sul 30-38. Al ritorno sul parquet però i padroni di casa trovano la continuità giusta per ribaltare l'incontro e nell'ultimo quarto grazie ad Imbro, 12 punti per lui, ed Akele riescono a portare a casa la partita.

