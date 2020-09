Virtus Bologna in finale di Supercoppa contro Milano: Pozzecco ko

Sarà Virtus Bologna-Olimpia Milano la finale della Supercoppa italiana di basket. Nella seconda semifinale della Final Four, sul parquet della Segafredo Arena di Bologna, infatti, i virtussini hanno battuto il Banco di Sardegna Sassari 88-76. La finale di Supercoppa è in programma domenica 20 settembre. Agli uomini di Pozzecco non sono bastati i 20 punti di Bilan e i 17 di Spissu. Per i felsinei, 13 punti di Abass e Teodosic.

