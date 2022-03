Ucraina, ufficiale: squadre russe sospese da Eurolega ed Eurocup

ROMA - Tutti i club russi sono "sospesi" dall'Eurolega e dall'Eurocup. Lo ha deciso il comitato esecutivo degli azionisti dell'ECA, riunito in remoto oggi, a seguito della guerra in Ucraina. Le squadre della Federazione Russa sono state sospese dall'EuroLeague Turkish Airlines e dall'EuroCup 7DAYS. "Euroleague Basketball monitorerà continuamente l'evolversi della situazione. Qualora la situazione non dovesse evolversi in maniera favorevole, tutte le gare di regular season contro squadre russe verranno annullate per configurare la classifica dei campionati", si legge ancora nella nota. "Euroleague Basketball e i suoi club ribadiscono il loro fermo impegno per la pace, contro qualsiasi atto di violenza o guerra, e continueranno a usare la loro voce per promuovere il rispetto, l'inclusione e la diversità , valori che sono al centro dell'organizzazione e delle sue squadre", concludono dall'ECA. Il provvedimento riguarda CSKA Mosca, UNICS Kazan e Zenit San Pietroburgo per la EuroLega e il Lokomotiv Kuban Krasnodar per l'EuroCup.