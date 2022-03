Basket, la Fiba esclude la Russia da tutte le competizioni

In linea con la risoluzione del Comitato Esecutivo del Comitato Internazionale Olimpico e le sue decisioni, la Fiba ha annunciato che le squadre e gli arbitri russi non potranno partecipare alle competizioni Fiba Basketball e 3x3 Basketball fino a nuovo avviso. "La Fiba - si legge in una nota - comunicherà ogni ulteriore decisione presa dal Central Board nella riunione del 25 marzo, nonché dagli organi della Zona Europea della Fiba nei prossimi giorni". La Fiba, inoltre, "rimane molto preoccupata per i recenti eventi in Ucraina ed esprime le sue più sentite condoglianze alle vittime". E, infine, "condanna fermamente la violenza e spera che la pace prevalga urgentemente".