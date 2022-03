Europe Cup, la Reggiana stende il Legia Varsavia per 71-68

VARSAVIA - L'Unahotels Reggio Emilia esordisce con una vittoria nei quarti di finale di Fiba Europe Cup contro il Legia Varsavia per 68-71. La Reggiana si porta così in vantaggio nella sfida al meglio dei tre match. Partita equilibrata, con i padroni di casa avanti 23-16 nel primo quarto e la rimonta di Reggio Emilia per 33-35 al termine della prima metà. Parità assoluta nel terzo quarto, con 20 punti a testa e il punteggio sul 53-55. Poi nel finale la Reggiana mantiene il suo vantaggio fino all'ultimo secondo portandosi a casa l'incontro.