Europe Cup, Reggio Emilia vola in semifinale: battuto il Legia Varsavia

BOLOGNA - La UnaHotels Reggio Emilia si qualifica alle semifinali di Europe Cup: dopo il successo 71-68 nella gara d'andata in Polonia, Cinciarini e compagni battono il Legia Varsavia anche nel match casalingo di ritorno 80-75 dopo un tempo supplementare. La squadra di coach Caja parte subito bene e chiude il primo tempo in vantaggio 37-33. Nel terzo quarto le due squadre si mantengono a contatto, con Reggio Emilia che guadagna un punto di distacco e si affaccia all'ultimo periodo a +5 grazie alle giocate di Cinciarini e Olisevicius. Nei dieci minuti finali, il Legia si rifà sotto prepotentemente grazia a un parziale di 16-8 vola a +3 a un minuto dalla fine, mettendo di fatto in pari la partita visto il risultato dell'andata. Con 30'' da giocare Larson si inventa il nuovo -1 con una gran giocata in entrata, ma Alphonso Johnson in arresto e tiro riporta Varsavia in gara. Con 11 secondi sul cronometro, è Cinciarini a sbagliare il canestro che porta il match all'overtime. Al supplementare è lo stesso playmaker italiano però a condurre i suoi al successo con le giocate decisive: Reggio vince 80-75. Sono 15 i punti finali dell'azzurro, 12 invece per Larson e Olisevicius: al Legia non bastano i 23 punti di Johnson.