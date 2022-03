Napoli, rinforzo in arrivo: ingaggiato Gudaitis

NAPOLI - Colpo di mercato della Gevi Napoli, che ha annunciato l'ingaggio del centro lituano Arturas Gudaitis, rinforzo importante per coach Buscaglia in vista del rush finale nella lotta per la salvezza. Gudaitis, classe '93, è un "lungo" da 208 centimetri e prenderà il posto dell'americano Reggie Lynch, che solo qualche giorno fa aveva risolto il contratto con il club partenopeo dopo appena 9 partite. Il suo è un ritorno nel campionato italiano, dopo l'esperienza con l'Olimpia Milano, che nelle tre stagioni dal 2017 al 2020 lo ha portato a conquistare uno Scudetto e due Supercoppe. Poi il passaggio allo Zenit San Pietroburgo con il quale ha anche sfidato proprio l'Armani nel girone di Euroleague. Nel pomeriggio la presentazione ufficiale al PalaBarbuto.