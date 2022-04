Ncaa, niente finale per Banchero: Duke ko, North Carolina-Kansas per il titolo

DURHAM (Stati Uniti) - Niente finale Ncaa per Paolo Banchero: a New Orleans, a giocarsi il titolo, ci andrà infatti North Carolina, che batte in semifinale Duke 81-77: non bastano a coach K, alla sua ultima partita della carriera dopo 47 anni e 1202 vittorie, i 20 punti e i 10 rimbalzi del giovane talento italiano. E' Caleb Love a regalare il successo ai Tar Heels, con 28 punti ma soprattutto con la tripla finale che mette in ghiaccio la partita. North Carolina sfiderà nel match di lunedì notte Kansas, che nell'altra semifinale ha superato 81-65 Villanova.