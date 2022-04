La Reyer Venezia saluta Sanders: rescisso il contratto dello statunitense

VENEZIA - La notizia era nell'aria da giorni, nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità: Victor Sanders non è più un giocatore dell'Umana Reyer Venezia: l'atleta statunitense, arrivato in Laguna all'inizio dell'anno dalla Dolomiti Energia Trento, paga a caro prezzo la notte folle del 31 marzo, quando al rientro da una festa percorse contromano (e in stato di ebbrezza) circa 40 km di autostrada e venne fermato dalla Polizia. La società ha diffuso il comunicato ufficiale, contentente poche e fredde parole: "L’Umana Reyer Venezia comunica la cessazione del contratto con il giocatore Victor Sanders". La guardia 27enne nativa di Portland alla corte di De Raffaele quest'anno ha collezionato 8.1 punti, 1.5 rimbalzi e 1.7 assist in poco più di 17 minuti di impiego a partita.