Europe Cup, Reggio Emilia si arrende al Bahcesehir: trionfo turco

ISTANBUL (Turchia) - Niente bis europeo per l’ UnaHotels Reggio Emilia , che nel giorno dell’anniversario del trionfo in Eurochallenge, conseguito proprio il 27 aprile di otto anni fa, sperava di mettere in bacheca anche la FIBA Europe Cup , che invece resterà a Istanbul, meritatamente alzata al cielo dal Bahcesehir , dimostratosi nettamente più forte nei due match di finale. Dopo la sconfitta per soli tre punti all’Unipol Arena , Cinciarini e compagni affondano all’Hulker Sports and Event Hall , travolti per 90-74. Il più deluso di tutti il leader della squadra di coach Attilio Caja, che in quel lontano 27 aprile del 2014 era in campo al Pala Dozza ad esultare con i compagni di allora.

Reggio Emilia lotta, ma non basta

Il Bahcesehir, imbattuto in Coppa tra le mura amiche, mette subito le cose in chiaro nel primo quarto, chiuso con un eloquente 30-16 soprattutto frutto delle caldissime mani di Smith, Thompson e Jones. Come nel match d’andata però Reggio Emilia non resta a guardare e nel secondo quarto tenta subito di rimettere in equilibrio il risultato trascinata da un ottimo Baldi Rossi e dalla solita coppia formata da Cinciarini e Johnson, che bombardano i turchi da tutte le posizioni, piazzando un parziale di 15-0 che vale il sorpasso in metà frazione. I padroni di casa però non sbandano e tornano a macinare gioco e punti, arrivando all’intervallo lungo comunque conservando 6 punti di vantaggio. Al ritorno in campo il terzo quarto si apre ancora una volta con il Bahcesehir che prova a fare la voce grossa per allungare subito, ma l’UnaHotels non è disposta ad arrendersi, restando aggrappata agli avversari grazie a un ottimo Strautins e arrivando all’ultima e decisiva frazione di gioco sotto di nove punti, più i 3 da recuperare rispetto a gara 1. Niente da fare però, l’ultimo quarto vede nuovamente i turchi in controllo e nonostante un generoso Cinciarini, ultimo ad arrendersi, la finale si chiude con il meritato trionfo del Bahcesehir, che si impone 90-74.