Eurocup, impresa della Virtus: sbanca Valencia e vola in finale

La "tempesta perfetta": Valencia spazzato via

Forse la miglior Virtus Bologna della stagione si abbate sul Valencia nella serata della Fonteta, come sempre bollente con i suoi 9mila e rotti posti a sedere, completamente esauriti. La capolista del campionato, ormai aritmeticamente prima, non lascia scampo ai levantini, impattando il match con una ferocia probabilmente inaspettata da parte spagnola e prendendo subito il comando della partita con percentuali bulgare da due e nonostante una scarsa precisione da tre. E' il georgiano Shengelia, che chiuderà come miglior marcatore delle V Nere con 15 punti, il dominatore del primo tempo, mentre in una ripresa tutta ardore da parte dei padroni di casa, è un freddissimo Belinelli a recitare la parte del leone, chiudendo con 14 punti a referto e affossando ogni volta i tentativi di risalire del Valencia. Finisce in trionfo per la Virtus, prima italiana da quando esiste l'Eurocup ad arrivare in finale.