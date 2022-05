Italbasket, Gallinari: "A disposizione per l'Europeo, spero di esserci"

MILANO - "Io sono a disposizione, speriamo di fare parte del gruppo. Non vediamo l'ora di iniziare". E' quanto ha dichiarato Danilo Gallinari , giocatore della Nazionale, in occasione dell'evento Countdown Clock a -100 giorni da EuroBasket 2022 , nella galleria Vittorio Emanuele a Milano. "Indossare la maglia azzurra è una cosa emotivamente sempre incredibile, è difficile da spiegare. Solo chi lo ha provato può capirlo", ha aggiunto il Gallo. Sarà la prima volta di un europeo in Italia. "Sarà una cosa molto particolare giocare davanti al nostro pubblico , quando lo abbiamo fatto per le qualifiche olimpiche non è andata molto bene. Qui a Milano sarà qualcosa di ancora più particolare, ci sarà un mix di emozione da gestire ", ha detto l'ala degli Atlanta Hawks. Alla domanda se ha sentito i suoi compagni di nazionale, Gallinari ha detto: "Ci sentiamo sempre con tutti durante l'anno, ogni estate è un appuntamento nuovo e non sai esattamente quale sarà il gruppo". Infine su cosa ha lasciato l'esperienza delle Olimpiadi di Tokyo e l'obiettivo per questi Europei: "Tokyo ci ha lasciato tanta fiducia in noi , sapere che possiamo giocare ad alto e farlo contro tutti. Bisogna sempre sognare in grande, ma abbiamo prima un girone da affrontare a Milano, l'obiettivo è passare la prima fase e poi vediamo quello che succede".

"Tornare a Milano? Per ora no, ho in mente di giocare ancora per qualche anno in America. Il sogno è di tornare e finire qui e spero di poterlo fare. La testa vuole farlo, ma deve esserci la testa e il corpo per farlo perché l'Eurolega ormai si gioca ad altissimo livello e bisogna essere pronti", ha affermato Gallinari. Sul suo contratto con Atlanta, invece: "Non dipende da me, la mia situazione contrattuale fa si che la palla è nelle loro mani. Vedremo, hanno ancora tempo per decidere", ha aggiunto Gallinari che ha un contratto non garantito con gli Hawks per la prossima stagione e potrebbe anche cambiare squadra. Alla domanda se l'eventuale nuova squadra possa impedirgli di giocare gli Europei, il Gallo ha detto: "Direi di no, in passato tranne in un anno non ho mai avuto problemi e anche questa estate sarà così".