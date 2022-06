Sacchetti spinge Pozzecco ct: "No polemiche, tifo per l'Italia"

Romeo Sacchetti, appena rimpiazzato da Gianmarco Pozzecco sulla panchina della nazionale italiana, smorza sul nascere qualsiasi polemica sul nuovo commissario tecnico azzurro: "Mi stanno cercando molti organi di stampa e televisioni per avere ulteriori dichiarazioni dopo la fine del mio rapporto con la nazionale - le parole dell'ex ct all'Ansa - io però penso che non sia il momento per parlare ancora, perché ritengo vada rispettata la tranquillità degli azzurri e del loro nuovo allenatore. Quindi semplicemente forza Italia".