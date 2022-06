Dolomiti Energia Trentino, Michael Robinson nuovo club manager

TRENTO - Scelto il nuovo club manager di Dolomiti Energia Trentino, sarà Michael Robinson. Simone Pierich diventerà invece team manager. Queste le parole di Andrea Nardelli, direttore generale del club trentino: "Robinson è una persona in cui la società ripone la massima fiducia, una figura che oggi all'interno di un percorso di crescita personale e di club prende in carico tutto ciò che riguarda la sfera organizzativa di Aquila Basket. Mike sarà un elemento trasversale che anche grazie all'esperienza e ai ruoli istituzionali occupati in questi anni potrà contribuire alla supervisione organizzativa di tutte le aree del club a 360 gradi".