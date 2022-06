Doncic in campo per Italia-Slovenia: c'è l'ok dei Dallas Mavericks

ROMA - Luka Doncic giocherà regolarmente il match amichevole fra l'Italia e la 'sua' Slovenia prevista sabato 25 giugno a Trieste: il talento dei Dallas Mavericks ha ricevuto l'ok della sua franchigia e, come comunicato ufficialmente dalla federazione slovena, affronterà gli azzurri nella gara he segnerà l'esordio in panchina di Gianmarco Pozzecco. Inizialmente si pensava che il talento classe '99 si sarebbe potuto aggregare al gruppo soltanto da lunedì 27 giugno, saltando il test con l'Italia, e invece è arrivato un via libera anticipato, in tempo per giocare contro gli azzurri. Di fronte al pubblico dell'Allianz Dome Doncic ritroverà al suo fianco anche Goran Dragic, che non giocava in nazionale dal 2017 quando assieme vinsero il campionato europeo.