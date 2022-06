Udine, ufficiale: ingaggiato Cusin per la stagione 2022-2023

Il club di Serie A2 Udine ha comunicato l'ingaggio di Marco Cusin per la stagione 2022-2023. In una nota, la società esalta il nuovo centro bianconero di 211 centimetri nato a Pordenone il 28 febbraio 1985: "Vanta un curriculum di assoluto rilievo". Cusin è cresciuto nelle giovanili del Torre Pordenone, della 3s Cordenons e della Pallacanestro Trieste, società con la quale ha esordito in serie A nella stagione 2002-03. Dal 2004 al 2007 ecco le esperienze a Biella, Ferrara, Fabriano e Cremona: in Lombardia ha anche conquistato la promozione in serie A nella stagione 2008-09. Con la maglia della Nazionale italiana, dopo la prima esperienza con la formazione Under 20, Cusin ha debuttato il 14 luglio 2009. In totale, ha collezionato 115 presenze mettendo a segno 472 punti, prendendo parte a quattro edizioni di Eurobasket (2011, 2013, 2015, 2017) e partecipando alle qualificazioni per i campionati Europei nel 2010, 2012 e 2014.