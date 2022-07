Tariq Owens è della Pallacanestro Varese: è ufficiale

Tariq Owens è un nuovo giocatore della Pallacanestro Varese . In una nota del club lombardo si legge: "Lo statunitense classe '95 è un lungo che fa dell'atletismo il suo punto di forza. In attacco sfrutta con abilità i suoi centimetri (206) per raccogliere gli assist dei compagni, ma è in difesa che dà il meglio di sé riuscendo spesso a stoppare e ad intimidire gli avversari con la sua presenza. Owens è alla sua prima esperienza in Europa dopo una carriera trascorsa in USA tra NBA (breve parentesi con la maglia dei Phoenix Suns) e G-League".

Arcieri: "Giocatore ideale per noi"

"Oggi è un giorno molto felice per la nostra squadra e la nostra società - ha dichiarato Michael Arcieri, General Manager Pallacanestro Varese - Tariq è un ragazzo dalla forte personalità, dotato di una grande etica del lavoro ed una smisurata passione per la vittoria. Il suo atletismo e l'abilità di essere impattante su entrambi i lati del campo lo rendono un giocatore ideale per lo stile di basket che vogliamo giocare. Gli diamo il benvenuto nella nostra famiglia e non vediamo l'ora di averlo a Varese con i suoi compagni e tutto lo staff per in iniziare a lavorare in vista della prossima stagione".