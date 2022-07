Trento, Udom si presenta: "Do sempre il massimo. Sarà una bella stagione"

TRENTO - "Sono un giocatore che dà sempre il massimo, lascio sul campo tutto quello che ho: metto energia difensiva, lotto a rimbalzo, negli ultimi anni ho provato a lavorare sul mio tiro da fuori per ampliare la pericolosità in attacco. Mi piace giocare e sacrificarmi per la squadra, dare una mano ai miei compagni, fare ciò che serve per vincere". Mattia Udom si presenta così alla Dolomiti Energia Trentino."È presto per costruirsi delle aspettative - ha aggiunto l'ala azzurra - ma di sicuro l'obiettivo sarà quello di migliorarsi, individualmente e di squadra: credo che sarà una bella stagione da condividere con i nostri tifosi, respiro grande entusiasmo e lavoreremo fin dal primo giorno con l'idea di andare in crescendo per tutta l'annata".