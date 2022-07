Virtus Bologna, che colpo: ufficiale l'arrivo di Semi Ojeleye

BOLOGNA - La Virtus Pallacanestro Bologna ha comunicato "di aver raggiunto un accordo con Semi Ojeleye fino al 2024". Arriva alla Virtus Segafredo Bologna dopo aver collezionato più di 300 presenze in Nba. "Ojeleye nasce a Overland Park (Kansas) il 5 dicembre 1994. Ala di 199cm, ha frequentato la High School di Ottawa prima di giocare al College con la maglia di Duke fino al 2015 e con la maglia di Southern Methodist University a Dallas fino al 2017. Scelto al Draft NBA dai Boston Celtics, rimane con i “Green” fino al 2021 mettendo subito in mostra le sue qualità difensive. Nell’estate del 2021 Semi firma un contratto con i Milwaukee Bucks, prima di entrare in una trade che nel febbraio del 2022 lo porta a vestire la canotta dei Los Angeles Clippers. Semi arriva alla Virtus Segafredo Bologna dopo aver collezionato più di 300 presenze in NBA. Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Semi Ojeleye nella grande famiglia bianconera". Si legge sul comunicato apparso sul sito ufficiale della società.