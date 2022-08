Italbasket, Azzurri a testa alta con la Francia: ko 77-78 ai supplementari

BOLOGNA - Italbasket ko a testa alta e e solamente dopo un tempo supplementare nell'amichevole contro la Francia vice campione olimpica, che si impone per 78-77. Match giocato a Bologna, prima dei quattro test che gli azzurri affronteranno in preparazione dell'Europeo. Simone Fontecchio , con 24 punti, il miglior realizzatore azzurro.

Pozzecco soddisfatto: "C'è stata grande intensità"

A fine partita, il ct Pozzecco promuove i suoi nonostante la sconfitta: "C'è stata una grande intensità, e sono contento della prestazione. Ci siamo passati bene la palla, concedendo poco, e facendo le cose che abbiamo in mente di fare. Peccato per gli ultimi due tiri, ma sono molto contento che Mannion e Spissu si siano presi la responsabilità. Ringraziamo John Petrucelli, che non proseguirà con noi la preparazione. E' un ragazzo meraviglioso, che ci ha dato una gran mano sia in Olanda, sia in questa prima parte d'estate. La grande presenza del pubblico bolognese è un ottimo segnale. Chi è venuto a palazzo stasera torna a casa con un bellissimo ricordo".