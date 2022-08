Nba, conto alla rovescia per il memorial 'Kobe Bryant Cireglio'

PISTOIA - Un torneo in ricordo di Kobe Bryant, il campione Nba morto nel gennaio 2020 vicino Los Angeles, verrà disputato a Cireglio (Pistoia), il paesino dell'Appennino dove Bryant era cresciuto insieme al padre Joe, che tra il 1987 e il 1989 fu giocatore professionista nel Pistoia basket in Serie A1. Dal 21 al 23 agosto andrà in scena il primo memorial 'Kobe Bryant Cireglio', con tre giocatori per squadra: sono in programma gare eliminatorie domenica a partire dalle 18, semifinali e finale martedì, alla stessa ora. Al termine del torneo ci saranno la premiazione e l'intitolazione del campetto a Kobe Bryant.