Europei Basket, Italia-Grecia sold out: è 'febbre' azzurra

MILANO - È "febbre" da Italbasket: polverizzati anche gli ultimi biglietti per la sfida in programma il 3 settembre alle 21 al Forum di Assago contro la Grecia. L'ultima manciata di tagliandi è andata via molto rapidamente, pertanto la gara contro la squadra del coach Dimitris Itoudis, secondo impegno degli azzurri a FIBA EuroBasket 2022, è stata dichiarato sold out. L'ufficialità è arrivata dallo stesso box office, quindi ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per spingere i ragazzi di Gianmarco Pozzecco al successo. Con il tutto esaurito di Italia-Grecia termina anche la possibilità di poter sottoscrivere l'abbonamento "Follow Your Team". Ancora disponibilità invece per le altre partite del Girone di Milano, sia nella modalità Session Tickets che per la modalità One Day Tickets. Queste le date: 2 settembre, Italia-Estonia (Milano, 21); 3 settembre, Italia-Grecia (Milano, 21) - Sold out; 5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, 21); 6 settembre, Italia-Croazia (Milano, 21); 8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, 21); 10-18 settembre, Fase finale (Berlino - Germania).