Eurolega, Bertomeu via dopo 22 anni: Bodiroga nuovo presidente

Cambiano i vertici dell'Eurolega. Dopo 22 anni in carica lascia la guida uno dei fondatori, Jordi Bertomeu, sotto la cui leadership l'Eurolega è cresciuta diventando la competizione cestistica più famosa al mondo dopo la Nba. Al suo posto è stato nominato come presidente Dejan Bodiroga, ex ala di Trieste, Milano e Roma, classe 1973 e che da giocatore l'Eurolega l'ha vinta tre volte (due col Panathinaikos e una col Barcellona). Bodiroga vanta alle spalle come dirigente sportivo l'esperienza da vicepresidente della Federazione serba (2011-2015) e poi quella da presidente della Commissione per le competizioni di Fiba Europe. Ad affiancarlo nelle vesti di Ceo ci sarà Marshall Glickman, in passato anche presidente dei Portland Trail Blazers in Nba.