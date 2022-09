Clamoroso Palacio: a 40 anni riparte dalla Serie D di basket

MILANO - C'è sempre un nuovo inizio, anche a 40 anni, dopo una vita trascorsa a correre su un prato verde e regalare dispiacere ai malcapitati portieri. È il caso di Rodrigo Palacio, ex attaccante argentino di Boca Juniors, Genoa, Inter e Bologna, oltre che della Seleccion argentina, svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Brescia, in procinto di appendere gli scarpini al chiodo... per indossare delle sneakers. Sì, perché El Trenza - come era stato soprannominato in Sudamerica agli albori della sua carriera - ha recentemente debuttato in Serie D di basket, con la maglia della Polisportiva Garegnano, squadra dell'omonimo quartiere di Milano.