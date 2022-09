La Virtus Bologna vince la Supercoppa 2022: battuta Sassari 72-69

BRESCIA - La Virtus Segafredo Bologna vince la Supercoppa Italiana 2022-2023 : la squadra di Sergio Scariolo , pur priva di Hackett , Teodosic , Shengelia , Abass e Jaiteh , batte 72-69 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari in finale e bissa il successo nel torneo ottenuto l'anno scorso. Decisivi per le V nere i 13 punti di Mickey e i 12 punti ciascuno di Belinelli e Cordinier , a Bucchi non bastano invece i 18 punti di Onuaku e i 15 punti di Bendzius .

Basket, segui LIVE i risultati

LBA, rivoluzione in campo e in TV

Supercoppa alla Virtus Bologna: Sassari ko nel finale

Parte meglio la Virtus nel primo quarto, ma un parziale di 8-2 di Sassari guidato da Diop e Bendzius sorprende le V nere: una palla recuperata grazie ad un'ottima pressione difensiva e un canestro+ fallo di Bako consentono però a Belinelli e compagni di chiudere i primi 10' a + 4 sul 23-19. Secondo quarto convincente dei sardi, che piazzano un 8-0 in avvio e grazie alle giocate offensive di Onuaku va al riposo lungo in vantaggio di 6 sul 49-43. Al rientro in campo Bologna inverte il trend, e sorprende Sassari con un inizio arrembante e un 6-0 di parziale: è ancora però un immarcabile Onuaku (solido anche in difesa ed autore di due stoppate) a tenere la squadra di Bucchi avanti coi suoi canestri, ma la vena realizzativa di Bako e Cordinier tiene a galla Scariolo che si affaccia all'ultimo quarto in svantaggio solo di due sul 59-57. Ultimi dieci minuti combattuti, con Sassari che risponde con un 6-0 al buon avvio dei bolognesi. Belinelli riavvicina a -1 i suoi con una tripla, Mickey ancora da 3 firma il sorpasso a 4' dal termine. Bendzius risponde con la stessa moneta e riporta la Dinamo avanti ma, dopo il 69-69 firmato da Pajola a 58'' dal termine, ancora Mickey con un tiro dalla media porta a +2 Bologna. Dowe sbaglia il sottomano del pareggio, Cordinier fa 1/2 dalla lunetta, il tentativo di Dowe da metà campo non trova il canestro e la Virtus vince match e Supercoppa: finisce 72-69.

Tabellini

V.BOLOGNA: Mannion 0, Belinelli 12, Cordinier 12, Mickey 13, Weems 6, Pajola 4, Bako 10, Ruzzier 0, Menalo 0, Camara 0, Ojeleye 9, Lundberg 6.

SASSARI: Kruslin 3, Bendzius 15, Onuaku 18, Jones 7, Dowe 8, Gentile 5, Diop 7, Raspino 0, Robinson 6, Gandini 0.