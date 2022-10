Brindisi, l'incasso del match di Europe Cup in beneficenza per l'Ucraina

In occasione della prima giornata di Fiba Europe Cup che vedrà la Happy Casa Brindisi ospitare il team ucraino del BC Budivelnyk Kiev, la società biancoazzurra ha deciso di devolvere l'incasso della serata a favore della popolazione ucraina. Lo rende noto la stessa Happy Casa Brindisi, in vista della partita del 12 ottobre prossimo, nel palazzetto Elio Pentassuglia della città adriatica, con inizio alle 20,30. I biglietti sono in vendita da oggi. "Vogliamo dimostrare il nostro sostegno alla squadra di Kiev e a tutta la popolazione ucraina, al centro ormai da mesi di una grave emergenza sanitaria e umanitaria, utilizzando lo sport come strumento per sostenere l'inclusione e rafforzare la coesione sociale", spiega la società brindisina. "La squadra della capitale Kiev, fondata nel 1945 e vincitrice di dieci titoli nazionali, per continuare l'attività agonistica e partecipare a una manifestazione europea è stata costretta a trasferirsi in Italia per l'intera stagione sportiva, ospite delle strutture messe a disposizione dalla Stella Azzurra Roma", ricorda.