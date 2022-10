MILANO - Bella vittoria per l'Olimpia Milano, che passa 83-82 su Brindisi e aggancia in vetta a punteggio pieno Virtus e Tortona. L'EA7 batte i pugliesi e vola in testa. Negli altri match di giornata, Trento espugna Varese 94-91, Treviso batte Sassari 79-71, Brescia piega Scafati 82-81 e la Basket Napoli supera 73-67 Reggio Emilia.